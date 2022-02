Usa: assalto al Congresso, Casa Bianca chiede rilascio documenti su ex vicepresidente Pence

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministrazione del presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha ordinato agli archivi nazionali di consegnare i documenti relativi all’operato dell’ex vicepresidente, Mike Pence, e di consegnarli alla commissione d’inchiesta della Camera dei rappresentanti che indaga sulla rivolta del 6 gennaio 2021 al Campidoglio degli Stati Uniti. Lo scrive il quotidiano “The Hill”, sottolineando che la decisione è stata presa nonostante le rimostranze dell’ex presidente Donald Trump. Quest’ultimo, infatti, si è appellato al privilegio esecutivo spettante agli ex presidenti per impedire la consegna del materiale, dal quale potrebbero emergere nuovi dettagli sull’assalto condotto da un gruppo di suoi sostenitori al Campidoglio per interrompere la certificazione del voto elettorale. La richiesta di pubblicazione è giunta tramite una lettera inviata dall'avvocato della Casa Bianca, Dana Remus. "Molti degli atti su cui l'ex presidente ha rivendicato il privilegio in questo insieme di documenti erano comunicazioni riguardanti le responsabilità dell'ex vicepresidente – nella sua funzione di presidente del Senato - nel certificare il voto elettorale il 6 gennaio 2021”, si legge nella missiva di Remus.(Nys)