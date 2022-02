El Salvador: parlamento approva legge per facilitare indagini per reati informatici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Assemblea nazionale di El Salvador ha approvato la riforma del codice di procedura penale che inserisce un nuovo capitolo relativo alla capacità di indagine da parte di polizia giudiziari e procura nei casi di sospetti per reati informatici. Grazie alla nuova legge la polizia giudiziaria e la procura non saranno più costrette a chiedere l'avvallo del Giudice per le indagini preliminari per poter intervenire sulle comunicazioni dei presunti indagati nell'ambito della legge sui reati informatici e affini. Considerato l'ampio margine di discrezionalità concesso agli inquirenti senza la garanzia della valutazione del giudice la misura è stata considerata come un tentativo di "legalizzare lo spionaggio digitale". La riforma ha suscitato una serie di proteste, da parte dei partiti di opposizione e dell'associazione dei giornalisti di El Salvador (Apes) secondo cui la legge potrebbe trasformarsi in un'arma di persecuzione contro gli agenti critici del governo e della stampa indipendente. (segue) (Mec)