Cuba: compagnia aerea Usa American Airlines aumenta voli Miami-L’Avana

- La compagnia aerea statunitense American Airlines ha in programma di aumentare la frequenza dei suoi voli per Cuba sulla rotta Miami-L'Avana. Lo riferisce il quotidiano "Periódico Cubano". Attualmente, American Airlines prevede quattro collegamenti giornaliere per la capitale cubana in partenza dall'aeroporto internazionale di Miami. Da marzo 2022 sono già acquistabili viaggi in sei orari del giorno. Sebbene non ci sia finora una dichiarazione ufficiale da American Airlines per il quotidiano mostra l'aumento di ulteriori due collegamenti quotidiani. Secondo le informazioni del sito ufficiale sono sei i voli acquistabili 6,45, 8,00, 9,45, 10,25, 15,15 e 19,15.(Mec)