Usa: bufera su repubblicano Hawley per richiesta stop adesione Ucraina a Nato

- Una vera e propria bufera politica si è scatenata sul senatore repubblicano statunitense, Josh Hawley, dopo che quest’ultimo ha inviato una lettera al segretario di Stato, Antony Blinken, chiedendo all'amministrazione del presidente Joe Biden di non sostenere più l’adesione dell’Ucraina alla Nato. Secondo quanto riferisce il quotidiano “The Hill”, il senatore Adam Kinzinger – esponente dell’ala moderata del Partito repubblicano – ha descritto Hawley come “uno dei peggiori esseri umani” e come “un artista della truffa auto-esaltante”. Hawley si è rivolto a Blinken ma anche al segretario alla Difesa Lloyd Austin, esortando l'amministrazione a rinunciare al suo sostegno all'eventuale ammissione dell'Ucraina nella Nato. La portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki, ha commentato la vicenda accusando il senatore conservatore di "ripetere a pappagallo” il punto di vista della Russia sulla questione ucraina. "Se stai veicolando la disinformazione russa e ripetendo i discorsi russi, non sei allineato con i valori americani, tra i quali difendere la sovranità di paesi come l'Ucraina", ha spiegato Psaki. (segue) (Nys)