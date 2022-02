Usa: bufera su repubblicano Hawley per richiesta stop adesione Ucraina a Nato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Hawley, nella lettera divulgata dai media Usa, ha motivato la sua posizione con ragioni di natura geopolitica. “Oggi una Cina sempre più potente cerca l'egemonia nell'Indo-Pacifico. Se la Cina avrà successo, potrebbe sfruttare le risorse di quella regione per promuovere ulteriormente la sua ascesa, limitando al contempo l'accesso degli Stati Uniti a molti dei mercati più importanti del mondo. La sicurezza e la prosperità degli americani si basano sulla nostra capacità di impedire che ciò accada, e quindi gli Stati Uniti devono spostare le risorse nell'Indo-Pacifico per affrontare la sfida della Cina per il dominio regionale", scrive il senatore. “Ciò significa che gli Stati Uniti non possono più sopportare il pesante fardello che avevano in altre regioni del mondo, compresa l'Europa. Al contrario, dobbiamo fare di meno in quei teatri secondari per dare la priorità a contenere le ambizioni egemoniche della Cina nell'Indo-Pacifico", ha concluso Hawley. (Nys)