Ucraina: “Cnn” pubblica immagini satellitari su aumento truppe Mosca al confine

- L’emittente statunitense “Cnn” ha pubblicato nuove immagini satellitari che documentano l’aumento di unità e mezzi militari russi lungo i confini dell’Ucraina. Le fotografie, sviluppate dalla società aerospaziale Maxar, mostrano le forze russe dispiegate in diverse località in Bielorussia, Crimea e Russia occidentale. I ministeri della difesa russo e bielorusso affermano che i rispettivi dispiegamenti di truppe fanno parte di un’importante esercitazione congiunta in programma per questo mese. Maxar e altri fornitori di immagini satellitari hanno riferito di aver notato l'espansione negli ultimi mesi dei campi di addestramento e delle guarnigioni militari russe esistenti entro circa 200 chilometri dal confine ucraino.(Nys)