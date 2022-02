Nicaragua: giustizia condanna due oppositori politici di Ortega per cospirazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Centro nicaraguense per i diritti umani (Cenidh) ha reso noto che la giustizia del Paese ha condannato due oppositori politici del presidente Daniel Ortega per i reati di associazione per delinquere e cospirazione, Yader Parajon e Yaser Vado. Per i due la procura di Managua, soggetta a sanzioni Usa, che definisce gli oppositori "criminali e delinquenti" ha chiesto una condanna rispettivamente a dieci e quindici anni. La decisione della Corte sarà presentata il prossimo venerdì. Il Cenidh ha denunciato "irregolarità" nel processo che si è svolto in un'unica udienza durata alcune ore. (segue) (Mec)