Nicaragua: giustizia condanna due oppositori politici di Ortega per cospirazione (2)

- Parajón, il cui fratello è stato ucciso durante le proteste del 2018 contro il presidente Ortega, era stato arrestato a settembre dello scorso anno mentre cercava di lasciare il Paese e rifugiarsi in Honduras. Da allora è rimasto detenuto presso la direzione dell'assistenza giudiziaria, meglio nota come carcere 'Nuevo Chipote', senza che venissero mai formalizzate accuse a suo carico. Yaser 'Mahumar' Vado, è stato riconosciuto colpevole di associazione a delinquere e diffusione di "notizie false" attraverso i social media. Affiliato all'Unione democratica del Nicaragua (Unamos), era stato arrestato il 6 novembre, un giorno prima delle elezioni presidenziali in cui Ortega è stato rieletto con quasi il 76 per cento dei voti. (segue) (Mec)