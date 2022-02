Nicaragua: giustizia condanna due oppositori politici di Ortega per cospirazione (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dallo scorso maggio il governo di Daniel Ortega ha arrestato decine di oppositori e potenziali candidati in vista delle elezioni tenute lo scorso novembre, a cui si aggiungono gli oltre 100 prigionieri politici detenuti dal 2018, anno di inizio delle proteste sciali nel Paese. Secondo la Commissione interamericana per i diritti umani (Cidh) sono 160 i detenuti politici in Nicaragua. Gli Stati Uniti parlano di 170 prigionieri per ragioni politiche. (segue) (Mec)