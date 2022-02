Nicaragua: giustizia condanna due oppositori politici di Ortega per cospirazione (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dipartimento di Stato ha quindi censurato la "autoproclamazione" di Ortega, e della moglie Rosario Murillo in qualità di vice presidente, alla guida di un governo "che non gode di un mandato democratico per governare". "La famiglia Ortega, che ha perso da tempo l'appoggio popolare", ora governa il Nicaragua con metodi "autocratici e repressivi, rendendosi non differente dalla famiglia Somoza, che Ortega e i sandinisti hanno combattuto quattro decenni fa". Mendrala ha inoltre criticato la decisione di Managua di rompere le relazioni con Taiwan per aprire a quelle con Pechino. "Rafforzare le relazioni con la Repubblica Popolare Cinese, getta il Nicaragua verso l'autoritarismo", ha detto. (segue) (Mec)