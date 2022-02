Speciale infrastrutture: Olimpiadi 2026, Rossi, impegno Regione per infrastrutture adatte concreto e costante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'impegno di Regione Lombardia per quanto riguarda le opere connesse allo svolgimento delle prossime Olimpiadi invernali e la realizzazione delle infrastrutture destinate alla loro accessibilità continua a essere concreto e costante. Lo afferma in una nota a riguardo Antonio Rossi, sottosegretario alla presidenza della Regione Lombardia, con delega allo sport, grandi eventi e Olimpiadi, con riferimento all'accessibilità al 'PalaItalia' e, più in generale, al complesso delle opere da realizzare. "Ancora una volta sottolineo che Regione Lombardia ha lavorato, e proseguirà a lavorare, in costante raccordo con il viceministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, Alessandro Morelli, delegato alle opere olimpiche, per assicurare il rispetto dei tempi previsti e procedure amministrative snelle per rispettare i tempi della realizzazione delle opere", spiega Rossi. "Siamo consapevoli che la società Infrastrutture Milano-Cortina 2020-2026, così come Anas, Rfi e i Comuni, attraverso il 'Piano Lombardia' della Regione, devono iniziare al più presto i lavori di loro competenza e sono certo che Milano, la Valtellina e la Lombardia sapranno onorare al meglio l'appuntamento", conclude il sottosegretario. (Com)