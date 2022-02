Energia: tassonomia Commissione Ue, criteri per gas e nucleare (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda le attività legate al gas, la legge complementare sul clima comprende produzione di energia elettrica da combustibili fossili gassosi; cogenerazione ad alto rendimento di calore/freddo ed energia elettrica da combustibili fossili gassosi; produzione di calore/freddo da combustibili fossili gassosi in un efficiente sistema di teleriscaldamento e teleraffrescamento. Ciascuna attività relativa al gas deve soddisfare una soglia di emissione: le emissioni del ciclo di vita sono inferiori a 100 gCO2e/kWh oppure fino al 2030 (data di approvazione del permesso di costruzione), e laddove le rinnovabili non siano disponibili su scala sufficiente, le emissioni dirette sono inferiori a 270gCO2e/kWh o, per l'attività di generazione elettrica, le loro emissioni dirette annue di GHG non devono superare una media di 550kgCO2e/ kW della capacità dell'impianto in 20 anni. In questo caso, l'attività deve soddisfare una serie di condizioni cumulative. Ad esempio, sostituisce un impianto che utilizza combustibili fossili solidi o liquidi, l'attività garantisce il passaggio completo ai gas rinnovabili o a basse emissioni di carbonio entro il 2035 e viene effettuata una regolare verifica indipendente del rispetto dei criteri. (Beb)