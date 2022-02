Energia: presidente turco Erdogan, giacimento gas Mar Nero entrerà in produzione nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I giacimenti di gas di Sakarya, nel Mar Nero, inizierà la sua produzione nel 2023. Lo ha dichiarato il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, parlando oggi all'Assemblea generale della Confederazione dei giovani imprenditori turchi (Tugik). “Siamo in un periodo in cui l'accesso all'energia è difficile. Insieme alla pandemia di Covid-19, è iniziata anche la crisi economica. Mettendo in rete il gas che abbiamo trovato nel Mar Nero entro il 2023, forniremo sollievo anche in questo settore”, ha dichiarato Erdogan. Il giacimento di gas di Sakarya si trova a circa 150 chilometri dalla costa della Turchia, sul Mar Nero, e rappresenta ad oggi la più grande scoperta di gas naturale mai realizzata in Turchia, con riserve pari a 540 miliardi di metri cubi di gas. Ankara punta a iniziare a pompare gas nella rete nazionale nel 2023, anno del centenario della fondazione della moderna Turchia, con una produzione sostenibile che inizierà tra il 2027 e il 2028. Si prevede che la prima fase vedrà il pompaggio di circa 10 milioni di metri cubi di gas al giorno. La Turchia dovrebbe iniziare la posa di condotte in acque profonde, non appena tutte del gasdotto raggiungeranno il porto di Filyos. (segue) (Res)