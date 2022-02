Energia: presidente turco Erdogan, giacimento gas Mar Nero entrerà in produzione nel 2023 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso 17 gennaio il ministro dell'Energia e delle risorse naturali della Turchia, Fathi Domnez, ha annunciato l’avvio della fornitura di condotte che saranno utilizzate per la posa del gasdotto sotto il Mar Nero. Secondo quanto sottolineato dal ministro in una nota, il primo lotto è stato consegnato all'impianto di trattamento del gas naturale a terra nel porto di Filyos, nello stato di Zonguldak, nel Mar Nero settentrionale, che costituisce il 20 per cento del gasdotto sul fondo del mare, che si estenderà per circa 170 chilometri. "Le condotte che trasporteranno il gas del Mar Nero dal fondo del mare alla terraferma hanno iniziato ad arrivare all'impianto di trattamento del gas naturale di Filyos", ha affermato Donmez su Twitter. Le autorità turche prevedono di completare quest'anno la realizzazione del gasdotto che collegherà i pozzi scoperti nell'area alla rete principale. Secondo quanto riferisce il quotidiano turco “Daily Sabah”, le condotte saranno portate al porto in dieci spedizioni separate, che dovrebbero proseguire fino al giugno di quest'anno. (Res)