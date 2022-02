Speciale difesa: Russia, ministero Esteri, no comment su risposte Stati Uniti e Nato apparse su media

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Esteri russo non ha confermato né smentito l'autenticità delle risposte degli Stati Uniti e della Nato alle proposte di Mosca sulle garanzie di sicurezza pubblicate oggi dai media. Rispondendo ad una richiesta in tal senso dell'agenzia di stampa "Ria Novosti", la portavoce del dicastero Maria Zakharova ha invitato a rivolgere la domanda alla parte statunitense. Questa mattina il quotidiano spagnolo "El Pais" ha pubblicato le risposte di Washington e della Nato alle richieste russe, in cui emerge il rifiuto della firma di un trattato di sicurezza bilaterale con la Russia in Europa e della non espansione della Nato. (Rum)