Credito: Banking monitor di Intesa Sanpaolo, a fine 2021 sostanziale stabilità dei tassi sui depositi e del complesso della raccolta bancaria

- Verso fine 2021 si è delineata una sostanziale stabilità dei tassi sui depositi e del complesso della raccolta bancaria, Per i tassi sui nuovi prestiti ancora una volta non si sono osservati andamenti univoci. Il tasso medio praticato alle società non-finanziarie si è ridotto significativamente, di 5pb a 1,09 per cento, mentre i tassi sulle erogazioni di mutui per l’acquisto di abitazioni sono risultati poco variati, in lieve aumento di 1pb distribuito sia sul tasso fisso, sia sul variabile, rispettivamente saliti a 1,44 per cento e 1,34 per cento. E' quanto emerge dal Banking Monitor a cura della Direzione Studi e Ricerche di Intesa Sanpaolo. A novembre la crescita dei prestiti alle società non-finanziarie è risultata pari a +0,4 per cento, da 0,6 per cento e 0,7 per cento dei due mesi precedenti, dopo una rapida frenata nel corso del 2021. L’andamento risente della minore domanda di prestiti da parte delle imprese, in particolare di quelli con garanzia pubblica, che si riflette sulla frenata dei prestiti a medio-lungo. Si conferma la crescita robusta dei prestiti alle famiglie, pari a +3,8 per cento a novembre, trainata dal +4,8 per cento dei prestiti per l’acquisto di abitazioni. Secondo le anticipazioni Abi, a fine 2021 si è osservato un lieve recupero del ritmo dei prestiti complessivi al settore privato, a +1,6 per cento e +2,5 per cento per l’aggregato più ristretto dei prestiti a famiglie e imprese (1,5 per cento e 2,0 per cento rispettivamente a novembre). (Rin)