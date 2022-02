Mobilità: Sistema trasporti, a Sanremo 'vip' accompagnati da trasportatori abusivi che rubano lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Vetture abusive 'travestite' da Ncc, ma senza requisiti professionali, utilizzate da diverse persone in occasione del Festival di Sanremo". A denunciarlo in una lettera inviata al sindaco di Sanremo Alberto Biancheri, al prefetto di Imperia, al presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e alla stampa - è Sistema Trasporti, associazione per il trasporto privato di Ncc auto e bus turistici. "Come ogni anno -si legge nella lettera-, non si ripete solo il Festival, ma l’abusivismo ad esso collegato - scrivono Marta Regiardo e Renato Ferrari, rispettivamente presidente, vicepresidente e responsabile Liguria dell'associazione di categoria -. Ciò che ci colpisce col passare degli anni, è l’evidenza, oseremmo dire l’esibizione delle suddette pratiche illecite sempre più sfacciate". (segue) (Com)