Mobilità: Sistema trasporti, a Sanremo 'vip' accompagnati da trasportatori abusivi che rubano lavoro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Vi sono infatti, di giorno e di notte, i più svariati veicoli che trasportano persone dietro corrispettivo in spregio alle leggi che regolano la materia, immatricolati ad uso privato e condotti da autisti privi dei requisiti professionali - si legge nella lettera -. Alcuni di questi (Van Mercedes) sono finanche ben riconoscibili e portano sponsorizzazioni applicate alle carrozzerie. Non possiamo fare a meno di chiederci se almeno paghino la tassa per la pubblicità, anche se, in tutta franchezza, ne dubitiamo. Una pratica sempre intollerabile che dovrebbe trovare il contrasto della legalità, ma che lo è ancor più oggi, visto che le imprese autorizzate dalla legge (Ncc e Taxi) sono ancora alle prese con gli effetti di una pandemia e di una crisi economica devastanti". (segue) (Com)