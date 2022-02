Turismo: Spagna, nel 2021 +64,4 per cento turisti rispetto ad anno precedente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2021 la Spagna ha registrato 31,1 milioni di turisti, il 64,4 per cento in più rispetto al 2020 ma ancora lontani dai livelli pre-pandemia (-62,7 per cento in meno con 83,5 milioni di visitatori). È quanto emerge dai dati resi noti oggi dall'Istituto nazionale di statistica (Ine). L'inizio dell'anno scorso non era stato particolarmente incoraggiante ma la campagna di vaccinazione contro il coronavirus e l'allentamento delle restrizioni ha permesso al settore di avviare una graduale ripresa. Nel mese di dicembre sono arrivati 2,9 milioni di visitatori, un notevole miglioramento rispetto ai 649 mila del 2020, anche se nel 2019 erano 4,2 milioni. Per la ministra dell'Industria, del Commercio e del Turismo, Reyes Maroto, si tratta di cifre "molto incoraggianti" e "migliori del previsto". Secondo l'Ine, i principali Paesi di provenienza dei turisti stranieri sono stati nell'ordine: Francia, Germania e il Regno Unito. Le Isole Baleari sono state la principale comunità autonoma di destinazione con il 20,3 per cento del numero totale di turisti (4,2 milioni), seguite dalla Catalogna (5,7 milioni), dalle Isole Canarie (5,2 milioni), dall'Andalusia (4,2 milioni), dalla Comunità Valenciana (4 milioni) e Madrid (2,1 milioni). (Spm)