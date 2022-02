Pakistan: primo ministro Khan in visita ufficiale in Cina da domani al 6 febbraio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Pakistan, Imran Khan, sarà in visita ufficiale in Cina, “su invito speciale della leadership cinese”, dal 3 al 6 febbraio, per partecipare alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali, il 4 febbraio. Lo annuncia un comunicato del ministero degli Esteri pachistano. Il premier sarà accompagnato da una delegazione di alto livello comprendente membri del governo e funzionari. “I Giochi olimpici, come evento globale, promuovono la reciproca comprensione, l’inclusività e l’amicizia tra i popoli del mondo”, si legge nella nota, in cui si sottolinea che Pechino sta per diventare la prima città a ospitare sia l’edizione estiva sia quella invernale e si apprezza “l’ammirevole” sforzo del governo cinese per organizzare e ospitare la manifestazione nonostante la pandemia di coronavirus. Nel corso della sua trasferta Khan avrà incontri bilaterali col presidente della Cina, Xi Jinping, e col primo ministro, Li Keqiang. (segue) (Inn)