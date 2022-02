Pakistan: primo ministro Khan in visita ufficiale in Cina da domani al 6 febbraio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I leader esamineranno i vari aspetti delle relazioni bilaterali, con particolare attenzione al commercio e alla cooperazione economica, anche nell’ambito del Corridoio economico Cina-Pakistan (Cpec), uno dei progetti di punta della Nuova via della seta o Belt and Road Initiative (Bri), la grande iniziativa di connettività promossa da Pechino. Inoltre, saranno scambiate opinioni sulle principali questioni regionali e internazionali. La visita di Khan segnerà il culmine delle celebrazioni per il 70mo anniversario dell’istituzione dei rapporti diplomatici, durante le quali sono stati organizzati oltre 140 eventi, nonostante la pandemia. Le parti rinnoveranno l’impegno a far crescere ulteriormente la solida partnership e a dare slancio alla cooperazione in molti settori. È attesa la firma di diversi accordi e protocolli d’intesa. A Pechino Khan incontrerà anche rappresentanti della comunità d’impresa, del mondo accademico e dei media. A margine delle Olimpiadi avrà anche altre interazioni bilaterali. (Inn)