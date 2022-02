Russia-Argentina: Cremlino, domani colloqui Putin-Fernandez su cooperazione bilaterale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente russo, Vladimir Putin, terrà dei colloqui domani in Russia con l'omologo argentino Alberto Fernandez, con un focus sulla cooperazione bilaterale. Lo riporta il servizio stampa del Cremlino, aggiungendo che i due capi di Stato parleranno anche di questioni internazionali e lotta al coronavirus. In particolare si prevede di discutere lo stato e le prospettive per l'ulteriore sviluppo della strategia del partenariato globale russo-argentino in ambito politico, commerciale, economico, culturale e umanitario. Inoltre le parti si scambieranno opinioni su temi di attualità dell'agenda internazionale e regionale. (Rum)