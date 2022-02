Ambiente: Crippa (M5s) su assalto al Mite, condanniamo fermamente violenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Davide Crippa, capogruppo del Movimento cinque stelle alla Camera, "gli atti vandalici e le aggressioni non hanno nulla a che vedere con la legittima espressione del dissenso e con le proteste, che non devono mai uscire dai binari del rispetto per persone e cose. Condanniamo fermamente l’assalto alla sede del ministero della Transizione ecologica - continua il parlamentare in una nota - ed esprimiamo tutta la nostra vicinanza al personale, al ministro Roberto Cingolani, alla nostra sottosegretaria Ilaria Fontana e alla sottosegretaria Vannia Gava". (Com)