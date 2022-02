Difesa: Regno Unito, decollo rapido per due jet Typhoon per presenza velivoli non identificati in Scozia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due jet Typhoon dell'Aeronautica militare britannica (Raf) hanno effettuato un decollo rapido per rintracciare "velivoli non identificati" nel nord della Scozia. Lo riferisce l'emittente "Sky News". Un portavoce della Raf ha per ora rifiutato di fornire ulteriori informazioni sull'operazione, almeno fino alla sua conclusione. L'aeronautica intercetta abitualmente aerei che si avvicinano alla cosiddetta "area di interesse del Regno Unito" e in passato, nel 2021, alcuni jet erano stati mandati in risposta ai bombardieri strategici russi TU-160 Blackjack, limitando il loro accesso all'area. (Rel)