Lazio: Regione revoca fondi per edilizia agevolata a imprese inadempienti

- La Giunta regionale ha approvato questa mattina la revoca dei finanziamenti alle cooperative edilizie "Polizia locale Arvu IV" e "Polizia locale Arvu X" per la realizzazione di un totale di 30 alloggi nel Comune di Roma. La decadenza del contributo, pari complessivamente 660.000 euro, è dovuta alla sopravvenuta perdita dei requisiti richiesti da parte delle imprese, che non devono trovarsi in procedura di fallimento o in liquidazione. Le due società, infatti, risultano cancellate dal Registro delle Imprese e vengono di conseguenza eliminate dalla graduatoria dei beneficiari dei fondi regionali. (segue) (Com)