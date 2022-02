Lazio: Regione revoca fondi per edilizia agevolata a imprese inadempienti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In questi anni abbiamo già revocato i finanziamenti regionali a 16 cooperative edili, che non hanno rispettato gli adempimenti normativi, per salvaguardare gli interessi di centinaia di cittadini che hanno investito nell’acquisto di una casa. L’Amministrazione regionale ha aperto una nuova stagione per il diritto all’abitare: da una parte la revoca dei contributi alle ditte inadempienti e dall’altra lo stanziamento di 56 milioni di euro per il completamento delle opere pubbliche nei Piani di zona con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita nelle periferie di Roma", dichiara Massimiliano Valeriani, assessore all’Urbanistica e alle Politiche abitative della Regione Lazio. (Com)