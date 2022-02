Slovacchia: sondaggio, Smer in testa seguito da Hlas e Sas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il partito slovacco Direzione-Socialdemocrazia (Smer-Sd) è al primo posto con il 15,6 per cento. E’ quanto emerge da un sondaggio dell’agenzia Median Sk, ripreso dall’agenzia di stampa “Tasr”. Voce-Socialdemocrazia (Hlas-Sd) si colloca al secondo posto a pari merito con Libertà e solidarietà (Sas), entrambi al 13,5 per cento. Al terzo posto c’è Slovacchia progressista (Ps) con il 10,6 per cento, seguita da Gente comune e personalità indipendenti (Olano) al 9,5 per cento. Superano la soglia di sbarramento del 5 per cento anche Sme Rodina (5,7 per cento), Republika (5,6 per cento) e il Movimento cristiano-democratico (Kdh; 5 per cento). Il Partito popolare Slovacchia nostra è invece al 4,1 per cento. (Vap)