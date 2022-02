Speciale energia: Germania-Russia, Birnbaum (Eon), Nord Stream 2 utile per energia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gasdotto Nord Stream 2, che collega Russia e Germania attraverso il Mar Baltico, è “utile in termini di energia”. Sul piano politico, “la valutazione può essere diversa, ne deve discutere la politica”. È quanto affermato dall'amministratore delegato del conglomerato per l'energia tedesco Eon, Leonhard Birnbaum. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, l'Ad ha evidenziato che l'infrastruttura è “più economica del gas naturale liquefatto” (Gnl). Al riguardo, Birnbaum ha osservato: “Se dipendiamo dal Gnl, i prezzi del gas in Europa saranno significativamente più alti rispetto al passato”. Pertanto, se il costo dell'energia deve scendere, “è necessario che in Europa arrivi più gas”. Per Birnbaum, “naturalmente, ciò richiede anche importazioni dalla Russia. L'amministratore delegato di Eon ha, infine, auspicato “una soluzione ragionevole” per la questione del Nord Stream 2, “nonostante le attuali tensioni” al confine russo-ucraino. (Geb)