Speciale energia: Birnbaum (Eon), Germania continuerà ad aver bisogno di gas russo

- La Germania continuerà ad aver bisogno del gas naturale che importa dalla Russia, “punto”. È quanto affermato dall'amministratore delegato del conglomerato per l'energia tedesco Eon, Leonhard Birnbaum. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, l'Ad ha evidenziato che il gas è necessario “soprattutto” in vista della decarbonizzazione della Germania, da completare idealmente entro il 2030 secondo le intenzioni del governo federale. Secondo Birnbaum, non si dovrebbe pensare a come portare aventi tale processo “senza il gas russo”. (Geb)