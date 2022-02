Speciale energia: Romania, Citu (Pnl), impossibili investimenti per esplorazioni nel Mar Nero senza legge su offshore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La legge sulle esplorazioni offshore in Romania è necessaria per definire criteri chiari, senza i quali nessuno correrà il rischio di investire nello sfruttamento del gas naturale nel Mar Nero. Lo ha detto il leader del Partito nazionale liberale (Pnl) e presidente del Senato, Florin Citu. "Senza una legge offshore, l'esplorazione non può iniziare e il piano di investimenti non può essere realizzato. Non possiamo nemmeno parlare di un piano di investimenti della nostra partnership con Omv Petrom. La legge offshore non era necessaria solo per la transazione Romgaz-Exxon, era necessaria per avviare l'investimento, perché ci sono criteri chiari, senza i quali nessuno si assumerà alcun rischio. Ci aiuterà nel 2026, perché oltre ai progetti che abbiamo per l'energia nucleare, abbiamo anche questo progetto per il gas. La Romania può raggiungere, se non l'indipendenza energetica, ma almeno un maggior livello di sicurezza a partire dal 2026", ha affermato Citu in Senato. (Rob)