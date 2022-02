Speciale energia: Germania, attacco informatico paralizza rifornimento autocisterne di Oiltanking

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un attacco informatico ha paralizzato in tutta la Germania il rifornimento delle autocisterne della società Oiltanking, parte del gruppo per la logistica dell'energia Marquard & Bahls di Amburgo. Gli hacker hanno colpito anche Mabanaft, di proprietà dalla medesima azienda. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, la portata degli incidenti è in corso di valutazione. Intanto, tutti i sistemi di carico e scarico di Oiltanking sono paralizzati. La società è “tra i maggiori fornitori indipendenti” della logistica per le autocisterne di greggio, oli minerali, prodotti chimici e gas “su scala globale”. Attacchi informatici di entità comparabile a quelli subiti da Oiltanking e Mabanaft possono “paralizzare o limitare gravemente” l'attività delle aziende “per settimane, spesso anche mesi”. Come evidenzia “Handelsblatt”, se questo fosse il caso di Marquard & Bals, l'hackeraggio “potrebbe influire sulla fornitura di distributori di benzina in tutta la Germania”. Allo stesso tempo, potrebbero avere problemi anche le raffinerie del Paese. (Geb)