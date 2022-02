Speciale energia: governo Regno Unito firma accordo con Cf Industries su fornitura Co2

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Regno Unito ha raggiunto un accordo con i produttori di anidride carbonica Cf Industries, per assicurare una fornitura sostenibile del gas, la cui produzione è stata minacciata dall'aumento dei prezzi su scala globale. Come riporta l'emittente "Bbc", si tratta dell'ultimo accordo raggiunto tra il governo e l'azienda statunitense, per assicurare che industrie come quelle coinvolte nella lavorazione delle carni - dove il gas è usato per stordire gli animali da macello e preservare la durata di conservazione dei prodotti - possano continuare a funzionare. I dettagli dell'accordo non sono stati ancora rivelati, ma "Bbc" afferma che questo avrà una durata di almeno qualche mese e non avrà alcun costo per il contribuente. "Nel lungo termine, il governo vorrebbe vedere il mercato prendere misure per migliorare la resilienza, e ci stiamo impegnando per cui questo accada", si legge in una dichiarazione del dipartimento commerciale di Cf Industries. (Rel)