Speciale energia: Bonaccini, caro bollette è emergenza nazionale da affrontare subito

18 ottobre 2021

- “L'aumento pesantissimo delle bollette e del costo dell'energia rischia di mettere in ginocchio famiglie, imprese, enti locali, servizi pubblici. Un’emergenza reale, di cui si parla troppo poco”. Lo scrive sui social il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini. “In giunta regionale - prosegue - siamo impegnati su questo, anche se purtroppo il nostro campo d’azione è limitato. A maggior ragione servono misure immediate da parte del governo (attraverso la decretazione d'urgenza) per sostegni e ristori che siano rapidi, oltre ad attivare il Tavolo di confronto nazionale, che già esiste, e approvare velocemente un piano regolatore che stabilisca cosa fare nel campo dell’energia. E si muova l’Unione europea, per fermare rincari e speculazione internazionale”. (Rin)