Speciale energia: Moldovagaz, prezzo gas naturale a febbraio a 563 dollari per mille metri cubi

- Il prezzo del gas naturale a febbraio in Moldova sarà di 563 dollar per mille metri cubi, ovvero 83 dollari in meno rispetto a gennaio. Lo ha annunciato il presidente di Moldovagaz, società statale di distribuzione del gas, Vadim Ceban, parlando al portale "deschide.md". Ceban ha riferito che la riduzione del prezzo consentirà all'azienda di compensare alcune delle deviazioni finanziarie precedentemente accumulate. Le tariffe sono state approvate dall'Agenzia nazionale per la regolazione dell'energia la scorsa settimana. (Rob)