Speciale energia: premier della Serbia, interconnettore con Bulgaria è per la sicurezza energetica

- L'investimento nell'interconnettore per il trasporto del gas fra Bulgaria e Serbia "è estremamente importante" per la sicurezza energetica. Lo ha dichiarato la premier serba, Ana Brnabic, precisando che il progetto vale 85,5 milioni di euro e assicura una diversificazione delle fonti da cui proviene il gas. La premier, in un intervento per l'emittente "Tv Happy", ha spiegato che la costruzione di un interconnettore con la Bulgaria assicurerà che la Serbia riceva gas dall'Azerbaigian. "Il piano prevede che i lavori vengano completati nel terzo trimestre del prossimo anno, quindi non è un futuro così lontano. Stiamo lavorando insieme ai nostri partner dell'Unione europea. Questo è uno dei sei progetti più importanti dell'Ue per questa parte dell'Europa", ha sottolineato Brnabic. (Seb)