Speciale energia: Egitto, società Usa realizzerà termovalorizzatore idrogeno a Port Said

- L’Autorità generale per la zona economica del Canale di Suez (Sca) in Egitto ha assegnato alla statunitense H2 Industries l'autorizzazione preliminare per un impianto di termovalorizzazione per la produzione di idrogeno da 3 miliardi di dollari nella parte orientale di Port Said. "La parte interessante del progetto è che si tratta del primo impianto di termovalorizzazione su larga scala per un'enorme quantità di idrogeno", ha detto al quotidiano emiratino “The National” Michael Stusch, presidente esecutivo e amministratore delegato di H2 Industries. L’impianto da un gigawatt si basa sulla tecnologia “waste-to-hydrogen” e verrà infatti alimentato con 4 milioni di tonnellate all’anno di rifiuti organici e rifiuti plastici non riciclabili. E’ prevista una produzione dii 300.000 tonnellate di idrogeno verde all’anno. (Res)