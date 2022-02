Rpt - Imprese: Ancma, il 2022 delle due ruote inizia con un aumento del 9,8 per cento rispetto a gennaio 2021 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Passando all'analisi dei dati, il mese di gennaio chiude in positivo con una crescita dell'intero settore (ciclomotori, scooter e moto) del 9,8 per cento, corrispondente a 14.938 veicoli immessi sul mercato. Il dato più eclatante è quello dei ciclomotori, che fanno segnare +47,5 per cento, pari 1.684 mezzi venduti, benché non si possa trascurare il rimbalzo tecnico dovuto al confronto con un gennaio 2021 che registrava un calo del 36 per cento, mentre replicano il risultato dello scorso anno gli scooter, che targano 6.041 mezzi (+0,3 per cento). In grande salute, infine, il mercato delle moto, che immatricolano 7.756 veicoli e segnano una crescita a doppia cifra (+23,3 per cento). Ottima la performance dei veicoli elettrici, che raddoppiano i volumi di gennaio 2021 (+117,2 per cento) e immettono sul mercato 1.060 veicoli, ma anche in questo caso si registra un rimbalzo tecnico sul primo mese dello scorso anno, che segnava una flessione del 35 per cento. Particolarmente lusinghiero il risultato dei ciclomotori, con 675 veicoli registrati e un incremento del 156,6 per cento, sebbene sul dato pesi l'effetto di commesse legate alla sharing mobility. (Com)