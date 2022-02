Ucraina: Blinken a colloquio con Stoltenberg, Rau e Borrell, focus su colloqui con Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha avuto un colloquio telefonico con il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg, il presidente dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (Osce), Zbigniew Rau, e l'Alto rappresentante dell'Ue per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell. Lo rende noto il dipartimento di Stato. Blinken ha riaffermato il sostegno alla sovranità e all'integrità territoriale dell'Ucraina e ha discusso gli impegni diplomatici con la Russia "sullo sfondo dell'immotivato rafforzamento militare della Russia ai confini dell'Ucraina", si legge nella relativa nota ufficiale. I partecipanti hanno convenuto sulla necessità di continuare a coordinarsi e si sono impegnati a cercare una soluzione diplomatica per prevenire ulteriori aggressioni contro l'Ucraina.(Nys)