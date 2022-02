Speciale energia: Veneto, semplificazioni su edifici di culto, linee elettriche e liberalizzazioni per le edicole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio delle Autonomie locali del Veneto ha dato parere favorevole a due progetti di legge Giunta regionale che contengono norme di semplificazione, aggiornamento o coordinamento legislativo e amministrativo, prive di impatto sul bilancio regionale, ma con ricadute sulle competenze di Regione, Province e Comuni. Il primo provvedimento, approvato con l'unica astensione parziale da parte del sindaco di Mirano Maria Rosa Pavanello, punta a consentire il finanziamento regionale diretto anche per interventi di manutenzione e conservazione di edifici di culto strumentali all'attività religiosa e allinea alle disposizioni nazionali le norme del 'piano casa' regionale in materia di demolizione/ricostruzione e ampliamento. Il disegno di legge propone inoltre di unificare la valutazione di impatto ambientale con l'approvazione del progetto. Il secondo progetto di legge prevede, in materia di energia, autorizzazioni semplificate per le linee e gli impianti elettrici di portata limitata, che derivino dalle linee principali. In materia di commercio, il testo interviene in materia di edicole, autorizzando la vendita anche di altri prodotti e servizi, e non solo esclusivamente quotidiani, periodici e libri. (Rev)