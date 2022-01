Kosovo-Serbia: inviato Usa Escobar, lo status quo nel dialogo non funziona

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo status quo nel dialogo tra Kosovo e Serbia non funziona e la creazione dell'Associazione dei comuni a maggioranza serba non minaccia la sovranità di Pristina. E' quanto affermato dall'inviato speciale degli Stati Uniti per i Balcani, Gabriel Escobar, in un'intervista al portale d'informazione kosovaro "Reporteri.net" in vista della sua visita a Pristina e Belgrado la prossima settimana congiuntamente a quella dell'inviato speciale dell'Ue Miroslav Lajcak. "L'obiettivo degli Usa è un accordo comprensivo per normalizzare i rapporti tra Serbia e Kosovo, incentrato sul reciproco riconoscimento", ha dichiarato Escobar secondo cui dare priorità al dialogo mediato dall'Ue è il mezzo migliore per dare risposte concrete alle esigenze dei cittadini dei due Paesi. "Lo status quo non sta funzionando, come vediamo dal continuo esodo dei giovani che ritengono che il loro futuro sia altrove", ha osservato l'inviato speciale Usa invitando le autorità di Pristina a considerare i "modelli percorribili" esistenti per la creazione dell'Associazione dei comuni a maggioranza serba. (segue) (Alt)