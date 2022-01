Kosovo-Serbia: inviato Ue Lajcak, ripreso dialogo dopo 2 anni di stagnazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo due anni di stagnazione, l'Unione europea è riuscita a fare riprendere il dialogo tra Kosovo e Serbia. Lo ha detto l'inviato speciale dell'Unione europea per i Balcani occidentali, Miroslav Lajcak, in una intervista al portale di informazione kosovaro "Gazeta Express", in occasione dell'avvio della sua visita a Pristina insieme all'inviato speciale per i Balcani del governo degli Stati Uniti, Gabriel Escobar. "Non sto guardando il processo in termini di risultati. Sono un facilitatore. Dalla mia nomina, ho fatto molti sforzi. Abbiamo ripreso il dialogo dopo due anni di stagnazione. Attualmente ci stiamo preparando per i prossimi passi, per un altro vertice. Sappiamo che alla fine non si tratta degli sforzi, ma dei risultati. Fino ad allora, parliamo dei risultati fino a quando non avremo completato tutto il percorso e avremo una completa normalizzazione dei rapporti", ha dichiarato. Rispetto alla questione delle targhe, il diplomatico ha aggiunto: "Ci sono discussioni concrete sulle opzioni e sulla via da seguire. C'è ancora tempo". "Non stiamo portando avanti alcun accordo, ma cerchiamo di facilitare le discussioni tra le due parti, ovviamente, portando esempi dalla pratica europea, perché dovrebbero essere forniti esempi basati su pratiche europee. Abbiamo anche esperti della Commissione europea che si occupano di questo problema", ha proseguito Lajcak in merito al problema delle targhe. (segue) (Alt)