Kosovo-Serbia: inviato Ue Lajcak, ripreso dialogo dopo 2 anni di stagnazione (2)

- Rispetto allo stato del dialogo politico tra i due Paesi per la normalizzazione delle relazioni, l'inviato Ue ha sottolineato come quella attuale non sia una fase di stallo. "Abbiamo avuto un processo meno dinamico l'anno scorso, nel 2020, a causa degli sviluppi politici in Kosovo, delle elezioni anticipate e della formazione del governo. Poi, abbiamo avuto due incontri tra il signor Kurti e il signor Vucic, a giugno e luglio. Questa è stata la prima occasione per affrontarli e parlare apertamente di cose ed è molto importante conoscere il proprio partner". Lajcak ha ricordato la posizione dell'Ue, secondo la quale "al terzo incontro dovrebbe essere preparato qualcosa di concreto, risultati concreti, per poter informare i cittadini del Kosovo e della Serbia sui risultati, e stiamo attualmente lavorando per preparare questa agenda". "Quindi - ha rimarcato - non stiamo tenendo riunioni solo per dire. Mi incontrerò separatamente con i miei partner in Kosovo e in Serbia per preparare l'agenda di questo dialogo". Lajcak si è poi detto ottimista sulla possibilità di un accordo finale tra i leader dei due Paesi, il premier kosovaro Albin Kurti e il presidente serbo, Aleksandar Vucic. "Abbiamo una situazione unica, in cui abbiamo due leader forti, con un mandato forte, quindi hanno il potere e il sostegno della gente per farlo. Sanno che anche questa è l'aspettativa della comunità internazionale. Ma, prima di tutto, penso che debbano alle persone normalizzare le relazioni, perché la situazione al momento non è buona". "Così possono e hanno quello che serve per prendere queste decisioni. Non sto dicendo che sia facile perché è estremamente sensibile, ma abbiamo leader con mandati forti e possono farlo", ha chiarito. (Alt)