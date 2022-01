Serbia-Kosovo: ministro Esteri Selakovic, da quando Kurti è al potere non c'è stato alcun dialogo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da quando il premier kosovaro Albin Kurti è al governo non c’è stato alcun progress nel dialogo con la Serbia. Lo ha detto il ministro degli Esteri di Belgrado Nikola Selakovic parlando ai microfoni dell’emittente “Rts”. Secondo Selakovic, il dialogo tra Belgrado e Pristina e tutto ciò che grava sulla via della normalizzazione delle relazioni sarà il tema centrale del dialogo con gli inviati dell'Unione Europea e degli Stati Uniti Miroslav Lajcak e Gabriel Escobar, attesi in Serbia la prossima settimana. "La nostra posizione e ciò che non cambia è che siamo sempre pronti a sederci al tavolo delle trattative e parlare, ma per noi è ovvio che da quando Kurti è al potere a Pristina non c'è stato alcun dialogo e probabilmente non ce ne sarà sintanto che sarà lui a prendere le decisioni”, ha detto Selakovic. (Seb)