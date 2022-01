Difesa: Kosovo, il nuovo comandante di RC-W incontra le autorità locali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- ​Il comandante del Regional Command West (RC-W) della missione Kfor, colonnello Marco Javarone, subentrato alla guida del RC-W della missione Nato denominata Joint Enterprise il 16 gennaio 2022, ha concluso questa settimana due importanti incontri con il sindaco della municipalità di Mamuşa, Abdülhadi Krasniç e con Padre Sava Janjić, abate del monastero di Visoki Dečani. Lo riferisce un comunicato stampa Il principale argomento affrontato in entrambi gli incontri è stato la rapida diffusione del Covid-19 in Kosovo, il conseguente appello dell’Istituto nazionale di sanità pubblica affinché tutti i cittadini indossino mascherine e siano vaccinati (uniche opzioni per prevenire il peggioramento della situazione epidemica) e il coprifuoco che, a parere di molti, sarebbe una misura troppo drastica, limiterebbe il lavoro delle imprese e di conseguenza causerebbe gravi danni economici al Paese. Il secondo argomento di interesse comune è stato la grave crisi energetica che ultimamente sta attanagliando il Kosovo e che vede sistematici blackout di corrente dal momento che le due centrali a carbone del paese hanno recentemente subito diversi guasti e il sistema energetico kosovaro dipende ormai totalmente dalle importazioni. A questo proposito il comandante del Regional Command West ha tenuto a precisare che Kfor ha sostenuto in passato progetti conclusi con l’installazione di impianti fotovoltaici e valuterà se sussistono le condizioni per supportare in tal senso la municipalità. (segue) (Com)