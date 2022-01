Difesa: Kosovo, il nuovo comandante di RC-W incontra le autorità locali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco Krasniç nel corso del colloquio con il colonnello Javarone, ha confermato la sua totale collaborazione con KFOR, il suo impegno nel servire i cittadini della sua comunità e la sua costante attività di promozione (tramite l’Associazione dei Comuni del Kosovo) della tolleranza tra etnie diverse nel sinergico sforzo di giungere un giorno ad una Repubblica unita sotto un’unica bandiera. Padre Sava Janjić ha colto l’occasione per rinnovare i ringraziamenti a RC-West per il materiale tecnico da poco donato al Monastero utilissimo per riprodurre fedelmente ed in alta risoluzione gli affreschi ed incrementare il turismo grazie alla promozione sui social media. Il comandante del Regional Command West ha rinnovato l’impegno a mantenere un ambiente sicuro per il sopraccitato luogo di culto, simbolo di pace e preghiera, così come previsto dalla risoluzione n. 1244 del 1999 ed ha definito con l’Abate alcuni possibili progetti per condividere temi di tolleranza e pacifica convivenza. (Com)