Portogallo: Partito socialista verso vittoria elezioni più ampia del previsto con 42,8 per cento voti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito socialista portoghese va verso una vittoria più ampia del previsto alle elezioni politiche di oggi con il 42,8 per cento dei voti dopo che sono state scrutinate poco più del 65 per cento delle schede. Segue il Partito socialdemocratico che si ferma al 31 per cento. Il partito di estrema destra Chega è la terza forza politica del Paese con il 7,5 per cento dei voti davanti al Partito comunista (3,7 per cento) e al Blocco di Sinistra (3,3 per cento). (Spm)