Ucraina: ministra Veterani Laputina, situazione molto grave, temiamo il peggio ma siamo pronti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La situazione al confine ucraino è molto grave: la comunità internazionale lo ha compreso e le autorità di Kiev sono molto grate per il sostegno degli alleati come Stati Uniti, Regno Unito e altri Paesi occidentali. Lo ha detto la ministra per gli Affari dei veterani di guerra ucraina, Yulia Laputina, al quotidiano britannico “The Independent”. La ministra, che è solo la seconda donna nell'esercito ucraino a raggiungere il grado di generale, ha spiegato che la Russia tenda di destabilizzare l’Ucraina “non solo dal 2014 ma dal 1991, quando abbiamo ottenuto l'indipendenza. Facciamo parte di una vecchia dottrina russa che vede una sfera di influenza che si estende da Vladivostok a Lisbona”. “Ora siamo uno degli eserciti più esperti al mondo, ci sono stati imposti così tanti anni di conflitto costante. Non riesco a pensare a nessun altro esercito, certamente in Europa, che abbia passato tutto questo”, ha detto Laputina. “Stiamo dimostrando che la nostra nazione è unita. In Ucraina, forse a differenza di altri Paesi, non c'è una grande divisione tra l'esercito e la componente civile. Nella maggior parte dei Paesi, come sappiamo, sono mondi separati. Ma qui è tutto molto più unito e questa è una grande forza”, ha detto la ministra.(Rel)