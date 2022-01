Libano: ministro Esteri riferirà oggi a Kuwait risposta a proposte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri del Libano, Abdallah Bou Habib - attualmente in Kuwait per prendere parte al vertice dei ministri degli Esteri dei Paesi arabi - riferirà oggi al collega kuwaitiano la risposta di Beirut alle proposte avanzate dal Paese del Golfo per stemperare la tensioni con Riad e i suoi alleati. Lo riferisce l'emittente libanese "Naharnet". Da quanto emerso, il Libano ha accettato gran parte delle richieste, a partire da una maggiore stretta sui reati finanziari. Tuttavia, Beirut non ha intenzione di procedere al disarmo o alla messa al bando del movimento sciita libanese filo-iraniano Hezbollah. Infatti, tra i punti chiave dei Paesi del Golfo c'è proprio il futuro dell'alleato di Teheran. (Lib)