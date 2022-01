Francia: Castex attacca candidata repubblicana Pecresse, con sue proposte "spreca molti soldi"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La candidata dei Repubblicani, Valerie Pecresse, sta “bruciando un numero considerevole di soldi” con le sue proposte per le elezioni presidenziali che cambiano "ogni tre giorni". Lo ha detto il premier francese, Jean Castex, in un’intervista rilasciata questa mattina a “Radio J”. "Lei promette di non bruciare il registratore di cassa. Ma se sommi le proposte che fa, lo brucia notevolmente", ha ironizzato il premier sulla candidata repubblicana, che aveva accusato Emmanuel Macron di sprecare fondi. "Ci ha spiegato che intende risparmiare riducendo i posti della pubblica amministrazione ma poi ci dice che ne vuole creare molti nel sistema giudiziario, nella magistratura (...) Ascoltiamo ciò che dice e se ci sono delle buone idee sono sempre pronto a valutarle, ma non ne vedo troppe", ha aggiunto Castex. "Otto giorni fa ci ha detto: avete cambiato costantemente i protocolli sanitari. Solo gli sciocchi non cambiano idea. Ma non so proprio cosa stia proponendo in questo ambito", ha aggiunto il premier. (Frp)