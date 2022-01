Ucraina: Regno Unito pronto a raddoppiare truppe schierate in Europa orientale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Regno Unito sta valutando la possibilità di raddoppiare il suo numero di truppe dispiegate nell'Europa orientale per aumentare la pressione sulla Russia in mezzo alle crescenti tensioni sull'Ucraina. Il primo ministro Boris Johnson ha affermato che il possibile ulteriore dispiegamento di militari invierà un "messaggio chiaro al Cremlino". Secondo quanto riferisce l’emittente radiotelevisiva “Bbc”, i ministri della Difesa e degli Esteri si stanno preparando a incontrare le loro controparti a Mosca per favorire una de-escalation. Mentre Johnson ha fatto sapere che telefonerà al presidente russo Vladimir Putin nei prossimi giorni e che visiterà anche l'Europa orientale questa settimana. Il Regno Unito non tollererà "l'attività destabilizzante russa e resteremo sempre con i nostri alleati della Nato", ha detto Johnson, aggiungendo che "se il presidente Putin sceglierà un percorso di spargimento di sangue e distruzione, sarà una tragedia per l'Europa. L'Ucraina deve essere libera di scegliere il proprio futuro". "Ho ordinato alle nostre Forze armate di prepararsi a schierarsi in tutta Europa la prossima settimana, assicurandoci di essere in grado di assistere i nostri alleati della Nato a terra, in mare e per via aerea”, ha detto il primo ministro. Attualmente il Regno Unito ha più di 900 militari con base in Estonia, più di 100 in Ucraina come parte di una missione di addestramento, mentre uno squadrone di cavalleria leggera che conta circa 150 è schierato in Polonia. (Rel)